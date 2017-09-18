Хованский удалил ролик о Тинькове после его письма и выбитой двери

Видеоблогер Юрий Хованский по рекомендации адвокатов удалил видеоролики «Тиньков, ты не прав!» и «Обыски у Nemagia. Тиньков беспределит» после того, как основатель «Тинькофф-банка» прислал ему претензию с таким требованием. В противном случае предприниматель пообещал привлечь блогера к уголовной ответственности за клевету.

Хованский разместил на своей странице во «ВКонтакте» снимок письма, а также фотографию двери, которая, как он утверждает, была выбита. Что это за дверь, при каких обстоятельствах и кем она была выбита, он не сообщает.

«Спорить с результатами экспертизы, зная судьбу Тесака, не хочу, выбитых дверей более не желаю. Моя крепость выдержит налет десяти Калашниковых, но мне практически нечего противопоставить полицейским, топ-адвокатам, обыскам, проверкам и конфискациям», — отметил он.

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Ранее Тиньков подал в суд на кемеровских блогеров, публикующих видео на YouTube-канале «Немагия» из-за ролика «Миллиардер ОЛЕГ ТИНЬКОВ (Рабство Тинькофф Банк)». В нем утверждалось, что клиенты банка попадают в кабалу. «Немагия» высмеяла блогеров, которые рекламируют карты «Тинькофф-банка», а также вольно пересказала биографию его владельца. Бизнесмен требует удалить ролик и выплатить ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Кроме того, было возбуждено дело о клевете, в рамках которого в доме одного из участников тандема, Алексея Псковитина, прошли обыски. У него изъяли компьютер, телефон, камеру и жесткий диск. 19 сентября молодому человеку предстоит пройти допрос в Москве.