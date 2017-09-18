Поссорившегося с Тиньковым блогера вызвали на допрос в Москву

Участник кемеровского дуэта «Немагия» Алексей Псковитин получил повестку о вызове на допрос в Москву. Об этом рассказал его коллега Михаил Печерский в ролике, опубликованном на YouTube-канале NEMAGIA-LifE.

По словам Печерского, 19 сентября Псковитина обязали явиться в управление по организации дознания МВД в качестве свидетеля по делу о клевете (статья 128.1 УК РФ). «Из Кемерово нужно оказаться в Москве. Имейте в виду, Серпуховский Вал, дом 4», — обратился он к зрителям.

Блогер отметил, что в столице «может произойти всякое», и попросил подписчиков встретить «Немагию» в аэропорту Домодедово — понаблюдать, чтобы не произошло никаких эксцессов по дороге к дознавателю. Печерский подчеркнул, что участникам дуэта постоянно приходят сообщения с угрозами и поступают «недвусмысленные звонки».

Ранее в квартире Псковитина прошли обыски. Запись стрима сохранилась на YouTube.

В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик «Немагии» с критикой бизнесмена, основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова. В нем блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели более 4 миллионов раз.

Банк подал к «Немагии» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель финучреждения назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.