Силовики нагрянули к бабушке поссорившегося с Тиньковым блогера из «Немагии»

Сотрудники оперативного отдела «К» наведались к бабушке участника блогерского дуэта «Немагия» Алексея Псковитина. Об этом в среду, 13 сентября, сообщается на Telegram-канале Mash.

Отмечается, что силовики провели на квартире женщины несколько часов. Что именно искали оперативники — неизвестно.

В то же время сотрудники отдела «К» завершили обыск у самого Псковитина: у блогера изъяли компьютер, камеру, жесткий диск и даже мобильный телефон. Вопросы у специалистов возникли из-за разоблачительного ролика «Немагии», посвященного «Тинькофф-банку».

Ранее 13 сентября коллега Псковитина Михаил Печерский запустил Periscope-трансляцию, в которой объявил о начале обыска в квартире своего напарника. Запись стрима сохранилась на YouTube.

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В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик «Немагии» с критикой бизнесмена, основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. В нем блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели больше 4 миллионов раз.

Банк подал к «Немагии» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель банка назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.