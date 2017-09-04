Роскомнадзор обязал блогеров удалить обличающий ролик об Олеге Тинькове

Роскомнадзор опубликовал решение Кемеровского районного суда, согласно которому авторов популярного YouTube-канала Nemagia Михаила Печерского и Алексея Псковитина обязали удалить ролик об Олеге Тинькове и Тинькофф банке. Постановление размещено в группе ведомства во «ВКонтакте».

В документе говорится, что блогеры обязаны удалить уже существующий ролик и не пытаться распространять видео на других каналах.

Материалы по теме «Блогеры за бабки мать родную продадут» За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов

«Блокировка порочащей репутацию информации становится все более распространенной судебной практикой», — отмечается в посте Роскомнадзора.

24 августа стало известно, что Тинькофф банк подал в суд на кемеровских блогеров Печерского и Псковитина. Кредитная организация обратилась с иском о защите деловой репутации. Тогда ее представитель отмечал, что «будет делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону».

В начале августа Печерский и Псковитин выпустили 44-минутный разоблачительный обзор на основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам. За две недели ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров и заставил многих звезд YouTube отказаться от сотрудничества с финорганизацией.