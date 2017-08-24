Тинькофф банк подал в суд на «любителей дешевого хайпа»

«Тинькофф банк» подал в суд на кемеровских блогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина. Как сообщил газете «Ведомости» представитель финансовой организации, банк подал иск о защите деловой репутации.

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По его словам, те, кто поливает грязью «Тинькофф банк», поливают грязью 6 миллионов его клиентов и 15 тысяч сотрудников по всей России. «А мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов, — сказал собеседник издания. — Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону».

В начале августа Печерский и Псковитин с канала Nemagia выпустили 44-минутный разоблачительный обзор на основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова, обвинив его в лицемерии и потребительском отношении к клиентам. За две недели ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров и заставил многих звезд YouTube отказаться от сотрудничества с банком.

Тинькофф банк был зарегистрирован в январе 1994 года как Химмашбанк. В 2005 году стал участником системы страхования вкладов, а в 2006-м был приобретен Тиньковым и переименован, а также переориентирован на работу с физическими лицами. В настоящее время кредитная организация занимает 35-е место в России по объему активов и 10-е — по чистой прибыли.