К поссорившимся с Тиньковым блогерам «Немагии» пришли с обысками

К блогеру Алексею Псковитину, ведущему YouTube-канал «Немагия», пришли с обысками. Об этом в Periscope сообщил его напарник по каналу Михаил Печерский. Запись стрима сохранилась на YouTube.

По словам Печерского, в квартиру Псковитина в Кемерово «ворвались оперативники», после чего тот позвонил коллеге.

Как сообщил «Медиазоне» адвокат Сергей Воронин, обыски проводятся по делу о клевете (статья 128.1 УК РФ). По данным Telegram-канал Mash, к Псковитину в Кемерово наведалась опергруппа из Москвы.

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В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик «Немагии» с критикой бизнесмена, основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова. В нем блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу «Альфа-банка» Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели больше 4 миллионов раз.

Банк подал к «Немагии» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель банка назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.

Канал «Немагия» создан в 2013 году. На него подписаны 1,3 миллиона пользователей.