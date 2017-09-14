Тиньков записал видеообращение блогерам из «Немагии» после обысков

Бизнесмен Олег Тиньков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео, в котором призвал кемеровских блогеров из дуэта «Немагия» Михаила Печерского и Алексея Псковитина извиниться за опубликованный о нем ролик.

Он пообещал отозвать иск, если «услышит извинения, а они уберут клеветнические видеоролики». Тиньков также добавил, что готов встретиться и поговорить с блогерами.

Материалы по теме Любители дешевого хайпа: блогеров преследуют за клевету Тиньков пообещал наказать «Немагию», и к ним пришли с обысками

«Давайте извиняйтесь и закроем это дело, мне лишней крови не нужно», — сказал бизнесмен.

Он также выступил за то, чтобы «в российском интернете был порядок».

Еще один ролик, также опубликованный на личной странице, Тиньков посвятил тому, что объяснил, в чем видит различие понятий «свобода слова» и «клевета».

Накануне, 13 сентября, к Алексею Псковитину пришли с обысками. Мероприятие проводилось по делу о клевете (статья 128.1 УК РФ).

В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик «Немагии» с критикой бизнесмена, основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова. В нем блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману.