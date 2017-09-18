Тиньков потребовал от критиковавших его блогеров денег

Основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков потребовал от участников кемеровского дуэта «Немагия» Михаила Печерского и Алексея Псковитина полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за ролик с критикой бизнесмена. Об этом на досудебной встрече в Центральном районном суде Кемерово заявил представитель предпринимателя Александр Тодоров, передает РИА Новости.

По его словам, представленные в обзоре «Немагии» сведения порочат и оскорбляют владельца банка. «Учитывая заявленные требования, мы представим доказательства и в конечном итоге будем просить удалить данную информацию с видеохостинга и обязательно компенсировать причиненный моральный вред», — заявил он, отметив, что оскорбительный характер ролика должны подтвердить эксперты.

В свою очередь представитель Печерского и Псковитина Ярослав Шемет отметил, что защита уже представила доказательства достоверности опубликованной на канале «Немагии» информации. «Мы оспариваем сам факт распространения данной информации. Кроме того, в обосновании иска не указано, наверное, самое важное — в чем конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике, который является оспариваемым», — подчеркнул он.

Шемет также добавил, что стороны могли достичь согласия, если бы Тиньков лично встретился с Печерским и Псковитиным.

В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик «Немагии» с критикой Тинькова. В нем блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели более 4 миллионов раз.

Банк подал к «Немагии» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель финучреждения назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.

Предварительное судебное заседание по назначено на 9 октября.

