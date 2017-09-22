Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»

Российский предприниматель Олег Тиньков записал видеоролик, в котором объяснил, по какой причине решился судиться с кемеровскими блогерами из YouTube-дуэта «Немагия». Видео опубликовано на странице Тинькова в Facebook.

В нем он рассказал, что 30 лет занимается бизнесом и ни разу ни с кем не судился ни по личным, ни по деловым причинам. Но блогеры, по мнению бизнесмена, перешли грань, когда оскорбили его жену. «Я отреагировал сильно. Но я осознанно пошел на этот конфликт, чтобы показать, что я никому не позволю трогать мою семью», — говорится в описании ролика.

Он также добавил, что любит и уважает блогеров и считает их полезными для общества в том случае, если те не занимаются оскорблениями и клеветой. Кроме того, Тиньков принес извинения тем блогерам, которых когда-либо оскорбил, и попросил такого же отношения к себе.

«Если я получу извинения перед моей семьей, я готов отозвать все свои иски и заявление в полицию», — отметил предприниматель.

Ранее Тиньков уже записывал видеообращение, в котором пообещал отозвать иски, если блогеры извинятся перед ним.

В среду, 20 сентября, стало известно, что кемеровский блогер Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете, которое инициировали представители Тинькофф банка. В ролике, который и стал причиной иска, участники «Немагии» спародировали Тинькова и его жену, а также обвинили бизнесмена во лжи.