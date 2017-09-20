Блогер из «Немагии» стал подозреваемым по делу о клевете на Тинькова

Видеоблогер Алексей Псковитин из кемеровского дуэта «Немагия» стал подозреваемым по делу о клевете, которое инициировали представители Тинькофф банка. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на представителя блогера. Ранее он проходил по делу в статусе свидетеля.

«Решение прибыть в Москву на допрос — это был осознанный шаг, несмотря на то, что можно было этого избежать, поскольку Алексей болеет», — рассказал представитель.

Также стало известно, что Псковитин подписал документы, обязывающие его не разглашать информацию о ходе расследования. Защита настаивает, что в действиях блогера состава преступления нет.

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13 сентября к Алексею Псковитину пришли с обысками. Мероприятие проводилось по делу о клевете (статья 128.1 УК РФ).

Позднее бизнесмен Олег Тиньков записал видеообращение, в котором пообещал отозвать иски, если блогеры извинятся перед ним.

В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик «Немагии» с критикой бизнесмена, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова. В нем блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману.