Личное состояние Тинькова увеличилось на 400 миллионов долларов

Личное состояние предпринимателя Олега Тинькова за период конфликта с блогерами «Немагии» выросло на 400 миллионов долларов. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что 8 августа размер состояния бизнесмена составлял 1,6 миллиарда долларов, а 26 сентября — уже 2 миллиарда. Локомотивом роста послужила стоимость акций, принадлежащего Тинькову банка, котировки которых за вышеуказанный период подросли с 13,15 до 17,1 долларов за штуку и приблизились к цене первичного размещения в октябре 2013 года (17,5 доллара за акцию на момент IPO).

Forbes также пишет о том, что по данным аналитической компании Mindscan, за 1,5 месяца, прошедшие с начала публичного конфликта, в СМИ всех уровней и типов и Тинькова, и блогеров «Немагии» упомянули более 4 тысяч раз каждого. «При этом совместных упоминаний банкира и блогеров было более 3900, что говорит почти о полном совпадении информационных полей рассматриваемых героев», — подчеркнули эксперты. Для сравнения, за предшествующие конфликту полтора месяца Тиньков был упомянут в СМИ примерно 750 раз, а «Немагия» — всего около 50.

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При этом Тинькофф банк за август-сентябрь упомянули более 6500 раз. Эксперты отмечают, что несмотря на конфликт, банк сохранил свою значительную уникальную долю публикаций по прочим темам, расширив ее за счет нового инфоповода. Большая часть упоминаний пришлась на долю интернет-СМИ — более 85 процентов.

26 сентября стало известно о том, что Олег Тиньков подал документы об отказе по возбужденным делам в отношении кемеровских блогеров из YouTube-дуэта «Немагия».

22 сентября Тиньков опубликовал видео, в котором объяснил, что решил подать в суд на блогеров из «Немагии» из-за оскорблений в адрес его супруги. В ролике, который стал причиной иска, участники дуэта спародировали Тинькова и его жену, а также обвинили бизнесмена во лжи.

Ранее о своем намерении прекратить судебные разбирательства Тиньков рассказал в интервью блогеру Амирану Сардарову на канале «Дневник Хача». Он также подчеркивал, что не собирается дожидаться извинений от «Немагии» и не будет ставить никаких условий.