Олег Тиньков рассказал о нехватке кадров для развития цифровой экономики

России нужна глобальная реформа образования, акцент в которой должен быть сделан на математические и технические науки – математику, физику, программирование. Об этом в рамках своего выступления на Петербургском экономическом форуме заявил председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков. По его мнению, только так можно создать квалифицированные кадры для создания и развития в стране цифровой экономики.

Отвечая на вопрос Владимира Познера, модератора беседы, он отметил, что сейчас дела с кадрами для цифровой экономики обстоят плохо. Хотя в настоящее время Россия, по его мнению, неплохо смотрится на мировом диджитал рынке благодаря таким компаниям как Яндекс, «Мэйл.ру», «Касперский», Тинькофф Банк, однако «это все задел советского времени». «Наша высшая школа — математическая, физическая, кибернетическая— была сосредоточена в рамках военно-промышленного комплекса, и туда были сделаны очень большие инвестиции. Естественно, этот задел начинает иссякать. У нас все вице-президенты — выпускники технических вузов, и они говорят: мы нанимаем молодежь — а средний возраст сотрудников у нас 24 года, — и уже уровень образования не тот, он катастрофически снижается по сравнению с советским», — рассказал Олег Тиньков.

«А что дальше? — продолжил он. — Каждый год нам нужно примерно 800 тысяч айтишников — все самые высокооплачиваемые профессии связаны с IT, а университеты продолжают выпускать так называемых менеджеров».

Бизнесмен заявил, что стране необходима глобальная реформа образования, начиная со школы, в особенности кафедры по развитию цифровых технологий, программирования во всех ключевых университетах страны. «Образование первично – это главная сфера, для развития которой надо прилагать усилия – там наше будущее», — отметил он. По словам Олега Тинькова, он не умаляет значимость таких предметов, как уроки труда, но программирование, кибернетические школы в России должны быть в числе основных.

«Мы говорим про цифровую экономику, а кто ее будет делать? Для этого нужны люди, а их катастрофически не хватает. Вспомним феномен Стива Джоббса, который поставил много «макинтошей» в школах — это была масштабная программа. Прошло всего лишь 30 лет, и Applе — самый крупный проект в мире, самая дорогая и самая прибыльная компания. То есть вот эти инвестиции в школьников, инвестиции в образования окупаются и достаточно быстро», резюмировал бизнесмен.