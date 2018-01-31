АИЖК и Тинькофф Банк создадут платформу для выдачи ипотечных кредитов

АИЖК и Тинькофф Банк подписали соглашение о создании совместной компании, которая займется выдачей и сопровождением ипотечных кредитов на электронной технологической платформе, сообщили в агентстве.

Подписи под документом поставили генеральный директор АИЖК Александр Плутник и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков.

Данная платформа предполагает привлечение ипотечных клиентов через интернет с использованием технологий Тинькофф Банка, построение системы автоматического одобрения ипотечных заявок по стандартам АИЖК, подписание кредитных документов и выдачу ипотечных кредитов, онлайн-регистрацию сделок в Росреестре и онлайн-выдачу ипотеки банка, акционером которого является АИЖК. В дальнейшем у крупнейших банков также будет возможность подключиться к платформе.

«Сегодня все больше россиян планируют приобретение жилья с помощью ипотеки. Нам необходимо создать современный сервис, который сделает этот процесс максимально простым и удобным, — заявил Александр Плутник. — Тинькофф Банк является технологическим лидером с огромным опытом работы онлайн. Вместе мы создадим платформу, которая выведет процесс получения ипотеки в России на новый уровень».

Сервис позволит полностью обслуживать ипотечные кредиты, включая внесение ежемесячных платежей. Клиенты смогут получать справки и иные документы по ипотечному кредиту, в том числе договоры страхования, а также консультации по обслуживанию ипотечного кредита.

АИЖК в рамках сотрудничества сосредоточится на создании ипотечных продуктов, андеррайтинге, онлайн-регистрации сделок с недвижимостью, выдаче кредитов банком агентства. Со стороны Тинькофф Банка будет обеспечено создание технологической платформы, продвижение сервиса, круглосуточная поддержка клиентов.

«Мы рады объединить опыт АИЖК в проведении электронных сделок и экспертизу Тинькофф Банка в привлечении клиентов, чтобы создать эффективный тандем и вывести на ипотечный рынок России нового перспективного игрока», — отметил Олег Тиньков. По его словам, это большой шаг для Тинькофф Банка. «Если раньше в рамках Тинькофф Ипотеки мы работали с банками по партнерской схеме и смогли существенно улучшить пользовательский опыт наших клиентов, то сейчас мы сможем повлиять на весь цикл получения ипотечного кредит», — подчеркнул Тиньков.