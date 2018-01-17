Олег Тиньков и менеджеры Тинькофф Банка вложили 100 миллионов рублей в фонд МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ), Олег Тиньков и топ-менеджеры Тинькофф Банка объявили о создании целевого фонда поддержки исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Он учрежден выпускниками физтеха, топ-менеджерами Тинькофф Банка Артемом Ямановым и Евгением Ивашкевичем и Олегом Тиньковым, основателем Тинькофф Банка.

Этот фонд, объем инвестиций которого составил 100 миллионов рублей, стал самым крупным специализированным целевым фондом МФТИ. Он является открытым, и это предполагает, что впоследствии сотрудники Тинькофф Банка — выпускники физтеха — смогут присоединиться с пожертвованиями.

«Мы верим, что российские технические специалисты — лучшие в мире, и хотим, чтобы так было и дальше. Поэтому мы готовы тесно сотрудничать с вузами и делиться практическими знаниями. Так, в первой половине прошлого года Тинькофф Банк открыл базовую кафедру «Финансовые технологии» в рамках Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, — отметил Олег Тиньков. — Сегодня сотрудники Тинькофф Банка приняли решение оказать персональную поддержку учебному заведению, которое они закончили, и создать специальный фонд в рамках уже существующего фонда целевого капитала МФТИ. Я с радостью поддерживаю такие инициативы и готов участвовать в них в будущем».

Сотни сотрудников Тинькофф Банка, от начальных позиций до топ-менеджеров являются выпускниками физтеха, и создание такого фонда — один из способов сказать своему вузу «спасибо», отметил старший вице-президент Тинькофф Банка Артем Яманов. «Мы надеемся, что наш опыт вдохновит коллег поддержать эту инициативу, и количество эндаумент-фондов в российских вузах будет расти», — подчеркнул топ-менеджер.

По словам Евгения Ивашкевича, вице-президента, директора по рискам Тинькофф Банка, применение искусственного интеллекта и машинного обучения в будущем даст качественный скачок в создании клиентских продуктов и сервисов. «Поэтому уже сейчас мы видим большой интерес к проектам в этой области. Мы рассчитываем, что приток дополнительных средств в российские технические вузы поможет в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые в будущем составят основу российского бизнеса», — заявил он.

