АИЖК и валютные заемщики проведут трехсторонние встречи с банками

Генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) Александр Плутник и руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута года провели встречу с валютными заемщиками в рамках общероссийского дня приема граждан. Об этом говорится в сообщении АИЖК.

Во встрече приняли участие более 120 валютных заемщиков банков — Альфа-Банка, Банка жилищного финансирования, Бинбанка, ВТБ 24, Банка ВТБ, банка «Дельта Кредит», Райффайзенбанка, РЕСО-банка, Росевробанка, ОТП Банка, Москоммерцбанка, Сбербанка, Собинбанка, Совкомбанка, АБ «Россия», РОСБАНКа, банка «Союз», банка «Уралсиб», Юникредитбанка.

Представители АИЖК, Банка России, Минфина России провели консультации заемщиков, ответили на вопросы по реструктуризации ипотечных кредитов в иностранной валюте и работе государственной программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

По итогам встречи было принято решение утвердить регламент по исполнению банками решений межправительственной комиссии в рамках программы помощи заемщикам. Также для большей результативности также решено сформировать график проведения трехсторонних встреч заемщиков с банками-кредиторами при участии АИЖК и Банка России.

Как отметил Александр Плутник, в АИЖК адресно анализируют ситуацию каждого заемщика и совместно с Банком России и профильными министерствами взаимодействует с банками по поиску способов решения проблем с платежами по валютному ипотечному кредиту.

Агентство продолжает призывать банки более активно помогать ипотечным заемщикам с валютной ипотекой, в том числе в рамках государственной программы помощи, а заемщиков, испытывающих финансовые трудности с погашением ипотеки — обращаться к своим кредиторам с заявлениями о реструктуризации. В рамках обновленной программы помощи с августа 2017 года поддержка оказана более чем 200 заемщикам, еще по 270 заявкам принято положительное решение.

Кредитование в иностранной валюте, ранее являвшееся основным источником кредитных рисков в ипотечном кредитовании, практически прекратилось, выдача валютных кредитов носит единичный характер.