АИЖК спрогнозировало падение ставок по ипотеке до 7 процентов

К 2023 году в России будет строиться 110 миллионов квадратных метров жилья, а средняя ставка по ипотеке снизится до 7 процентов. Об этом рассказал глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник, передает Rambler News Service. По его словам, отметка 100 миллионов квадратных метров в год будет преодолена в течение ближайших четырех-пяти лет.

В настоящее время средняя ставка по ипотеке, по информации руководителя АИЖК, составляет 9,5-10 процентов. В случае если она снизится до 7 процентов, появятся совершенно иные возможности для россиян приобретать жилье, считает Плутник.

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Глава госкорпорации добавил, что на данный момент доля строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку, достигла 40 процентов. В перспективе этот показатель составит 70 процентов.

10 августа Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке до 7,4-10 процентов годовых при покупке квартиры в новостройке и до 8,9-10 процентов при покупке недвижимости на вторичном рынке. По мнению главы кредитной организации Германа Грефа, это приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования.