Сбербанк увидел 30-процентный рост спроса на ипотеку

Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на ипотечные кредиты после снижения ставок в начале августа. Об этом сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, передает Rambler News Service. По его словам, рост составил 30 процентов за неделю, хотя обычно после снижения ставок наблюдается подъем на 10 процентов.

Он добавил, что росту не помешало и то, что изменение условий по продукту пришлось на август, когда спрос на ипотеку традиционно относительно низок из-за отпусков. Наибольший вклад в прирост объема заявок составили обращения через онлайн-сервис «ДомКлик»: через него стало поступать 15 процентов заявок. Объем заявок через этот канал увеличился в три раза.

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10 августа президент Сбербанк Герман Греф предсказал, что снижение ипотечных ставок приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования. Греф считает, что рынок ипотеки возвращается к докризисным показателям — в первом полугодии он вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России к августу упали до исторического минимума. В июне они опустилась до 11,11 процента годовых.

В июле глава Минэкономразвития Максим Орешкин прогнозировал, что ставки по жилищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться до 8-9 процентов. По его словам, это следствие низкой инфляции, которая почти опустилась до целевого уровня Центробанка в четыре процента.