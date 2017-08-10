Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке

Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 10,4 процента. По программе «Новостройка» такая ставка действует при первоначальном взносе от 20 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Для вторичного рынка по программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» ипотечная ставка установлена от 10,7 процента годовых.

«В 2017 году Промсвязьбанк существенно расширил возможности для получения ипотеки с комфортной ставкой: ее можно оформить без документов, подтверждающих доход. Кроме того, в качестве первоначального взноса мы принимаем средства материнского капитала», — прокомментировал директор департамента ипотечного кредитования и партнерских продаж Промсвязьбанка Олег Коркин.

Ранее, 10 августа, ставки по ипотеке снизил Сбербанк.