Сбербанк снизил ставки по ипотеке и размер минимального взноса

Сбербанк с 10 августа снижает ставки по ипотеке на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Банк также рассказал о снижении на 5 процентов минимального размера первоначального взноса по кредиту на приобретение готового жилья. Таким образом, новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10 процентов, на вторичном рынке — 8,9-10 процентов. Первоначальный взнос на приобретение готового жилья стал 15 процентов.

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4 августа Банк России сообщил, что ставки по ипотеке в стране упали до исторического минимума. Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в июне опустилась до 11,11 процента годовых.

В середине июля министр экономического развития России Максим Орешкин предсказал, что ставки по жилищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться до 8-9 процентов. По его словам, это следствие низкой инфляции, которая почти опустилась до целевого уровня ЦБ в четыре процента.

В мае эксперты Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) отмечали, что объем выдачи ипотеки в 2017 году может вырасти на 10-15 процентов и установить новый рекорд, составив 1,8 триллиона рублей.