Орешкин посулил россиянам ипотеку под 8-9 процентов

Ставки по жилищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться до 8-9 процентов. Об этом в четверг, 13 июля, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что ипотечные ставки сейчас вплотную подошли к отметке в 10 процентов. И по 2018 году мы ждем уровня 8-9 процентов — это вполне достижимые ставки по ипотечному кредитованию», — приводит агентство его слова.

Министр пояснил, что снижение ставок — это следствие низкой инфляции.

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6 июня Банк России сообщил, что средняя ставка по ипотеке в стране опустилась до минимального значения за последние пять лет и составила 11,45 процента годовых.

При этом в январе-апреле финансовые организации предоставили заемщикам 260 тысяч кредитов на покупку жилья общей суммой 470,8 миллиарда рублей. «Увеличение среднего размера ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 миллиона рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — отметили в ЦБ.