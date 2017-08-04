Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума, сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ. Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в июне опустилась до 11,11 процента годовых.

В первом полугодии 2017 года банки выдали 423,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 773 миллиарда рублей. В июне было предоставлено 84,9 тысячи кредитов на сумму 157,6 миллиарда рублей.

На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6 процента и на 1 июля 2017 года составил 4,67 триллиона рублей.

В середине июля министр экономического развития России Максим Орешкин предсказал, что ставки по жилищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться до 8-9 процентов. По его словам, снижение ставок — это следствие низкой инфляции, которая почти опустилась до целевого уровня ЦБ в четыре процента.

В мае эксперты Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) отмечали, что объем выдачи ипотеки в 2017 году может вырасти на 10-15 процентов и установить новый рекорд, составив 1,8 триллиона рублей, сообщала Национальная служба новостей (НСН).

