Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке. С 17 августа кредит на покупку готового жилья можно оформить под 9,5-10 процентов, новостройки — 9,7-10 процентов. Об этом в среду, 16 августа, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе финансовой группы.

«В рамках стандартных программ на приобретение жилья или рефинансирование кредита в другом банке ставка снижена на один процентный пункт и установлена на уровне 10 процентов годовых при условии комплексного страхования», — отмечается в сообщении.

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Зарплатные клиенты ВТБ 24 и ВТБ могут воспользоваться программой рефинансирования своего ипотечного кредита в другом банке по ставке 9,7 процента годовых. Минимальный размер первоначального взноса составляет от 10 процентов суммы кредита.

Портфель ипотечных кредитов группы ВТБ на 1 августа 2017 года достиг 1,05 триллиона рублей. За семь месяцев с начала года ВТБ и ВТБ 24 выдали 100 тысяч ипотечных кредитов на 211 миллиардов рублей.

10 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процента. В тот же день Промсвязьбанк также опустил базовую ставку по кредиту на покупку жилья на первичном рынке до 10,4 процента. По мнению главы Сбербанка, рынок жилищного кредитования ждет взрывной рост.

По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума.