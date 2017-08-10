Греф предсказал взрывной рост рынка ипотеки

Снижение Сбербанком ставок по ипотеке приведет к взрывному росту рынка жилищного кредитования. Об этом в четверг, 10 августа, заявил президент финансовой организации Герман Греф, его слова приводит Rambler News Service.

Греф считает, что рынок ипотеки возвращается к докризисным показателям — в первом полугодии он вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Однако для его взрывного роста необходим катализатор. Полагаем, что им станет беспрецедентное снижение ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам, которое предлагает Сбербанк с 10 августа», — cказал Греф.

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Ранее кредитная организация объявила о сокращении ставок по кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процента. Кроме того, на пять процентных пунктов снижен минимальный размер первоначального взноса по приобретению готового жилья, теперь он составляет 15 процентов.

По данным ЦБ, ставки по ипотеке в России к августу упали до исторического минимума. В июне они опустилась до 11,11 процента годовых.

В июле глава Минэкономразвития Максим Орешкин прогнозировал, что ставки по жилищным кредитам в России в 2018 году могут снизиться до 8-9 процентов. По его словам, это следствие низкой инфляции, которая почти опустилась до целевого уровня Центробанка в четыре процента.