АИЖК разработает стратегию развития города Свободный

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) приступило к разработке стратегии пространственного развития города Свободный Амурской области, рассчитанной до 2030 года. Об этом говорится в пресс-релизе агенства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что работы будут проводиться совместно с КБ «Стрелка» и завершатся в конце 2018 года. Стратегия станет основой для актуализации генерального плана города и правил землепользования и застройки, а также подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования.

«Реализация стратегии приведет к повышению качества процессов капитального строительства, благоустройства, редевелопмента и ревитализации застроенных территорий, сохранению природных ландшафтов и объектов культурного наследия, а также внедрению в практику муниципального и госуправления новых инструментов планирования и регулирования процессов развития территорий», — говорится в релизе.

Разработка стратегии начнется с комплексного анализа текущего состояния города, а также его социальной, экономической и культурной сферы. Исследование будет проведено мультидисциплинарной командой специалистов с обязательным привлечением местного экспертного сообщества. Специалисты КБ «Стрелка» также соберут идеи и пожелания горожан.

В июне 2017 года постановлением правительства России на территориях муниципальных образований Свободненский район, город Свободный и город Сковородино создана одна из предусмотренных в России территорий опережающего развития – ТОР «Свободный».

Свободный — город в Амурской области России с населением 54 тысячи человек. Расположен на правом берегу реки Зея (левый приток Амура).