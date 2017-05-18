Бизнес
 

АИЖК начало работу над рекомендациями Счетной палаты

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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) начало работу над рекомендациями, полученными от Счетной Палаты по итогам проведенной проверки за 2014-2016 годы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В частности, Счетная палата рекомендовала включить количество ипотечных кредитов, выданных социально-приоритетным категориям населения, в состав целевых показателей АИЖК и вернуть Минфину России государственных гарантий по выпускам облигаций, выкупленным на баланс агентства.

В настоящее время с участием АИЖК проводится актуализация и объединение основных стратегических и программных документов в области развития жилищного строительства на базе паспорта приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». По итогам работы целевые показатели агентства будут приведены в соответствие с этим документом.

На сегодняшний день приоритетным направлением работы АИЖК в области ипотечного кредитования является развитие вторичного рынка с использованием механизмов бестраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. Этот механизм уже в среднесрочной перспективе окажет значимое влияние на уровень ставок для всех категорий заемщиков, включая социально-приоритетные, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, АИЖК прорабатывает рекомендацию по возврату Минфину России государственных гарантий по выпускам облигаций, выкупленным на баланс агентства (А22, А23, А27, А28, А29). В том числе с точки зрения потенциального влияния на показатели устойчивости в стрессовых сценариях и на деятельность агентства по развитию вторичного рынка ипотечного жилищного кредитования.

Ранее аудитор Счетной палаты Андрей Перчан на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ заявил, о невыполнении АИЖК в установленный действовавших в 2014-2016 годах стратегий развития. При этом, по его словам, АИЖК не допустило нарушений.

Выступая в Госдуме в четверг он также отметил, что АИЖК на данный момент инвестировало средства лишь в элитное арендное жилье. «Инвестирование в строительство элитного жилья и апартаментов, по нашему мнению, не будет способствовать достижению целей, установленных приоритетным проектом, а также выполнению задач и функций АИЖК как единого института развития», — подчеркнул аудитор.

В целом, по словам аудитора, ни одна из стратегий АИЖК не была завершена в срок. «Новые стратегии принимают в связи с изменением целей и задач агентства, а также нормативно-правового регулирования», — заявил Перчян.

По итогам проверки АИЖК Счетная палата выяснила, что государственная программа «Жилье для российской семьи» (ЖРС) реализована на 3,3 процента от первоначально запланированного объема. Она является подпрограммой и реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной правительством 15 апреля 2014 года. Целью подпрограммы является ввод в эксплуатацию до конца 2017 года не менее 25 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса.

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