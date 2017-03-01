Прибыль АИЖК выросла почти на 60 процентов

Чистая прибыль Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) по итогам 2016 года выросла на 58,8 процента и достигла 13,7 миллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в финансовой отчетности организации по МСФО.

Рентабельность собственных средств АИЖК достигла 9,9 процента (в 2015-м — 6,6 процента), отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов снизилось до 27,6 с 33,3 процента, портфель ипотечных активов вырос на 16,3 миллиарда рублей (на 6,4 процента) и составил 272,1 миллиарда рублей.

«Благодаря последовательным усилиям, направленным на повышение экономической эффективности, мы смогли обеспечить рост чистой прибыли агентства по итогам 2016 года на 58,8 процента, а за последние два года — более чем в три раза. Один из ключевых факторов роста прибыли — снижение стоимости риска по ипотечным закладным, обусловленное как внутренними факторами — внедрением современных стандартов андеррайтинга и оценки риска и передачей портфеля закладных на сопровождение единому сервисному агенту — так и благоприятной макроэкономической динамикой», — отметил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

АИЖК — государственная организация, призванная обеспечить россиян доступным и комфортным жильем. В частности, агентство обеспечивает застройщиков земельными ресурсами, развивает рынок арендного жилья, вторичный рынок ипотечного кредитования, формирует комфортную городскую среду.

