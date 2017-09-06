Гендиректор АИЖК предложил активизировать строительство арендного жилья

Для развития строительного комплекса необходима системная работа всех участников рынка, включая застройщиков. Об этом заявил генеральный директор АИЖК Александр Плутник на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

Для комплексного развития строительного сектора АИЖК реализует ряд мер как по повышению доступности ипотечного кредитования для граждан, так и по обеспечению их современным качественным жильем, отметил Плутник.

В частности, совместно с властями регионов разработаны программы ипотечного кредитования по сниженным ставкам, сказал он. Базовая ставка АИЖК сейчас составляет 9,5 процента годовых, а за счет субсидирования из региональных бюджетов для отдельных категорий граждан она может быть снижена до 7-8 процентов.

Однако одного этого может быть недостаточно. «Понижение ипотечной ставки без системной работы с застройщиками по развитию строительного комплекса не даст результата. Снижение ипотечной ставки просто уйдет в рост стоимости жилья, если не будет развития жилищного комплекса», — отметил Плутник.

Одним из механизмов решения жилищной проблемы он назвал строительство арендного жилья для привлечения специалистов, которые приезжают работать из других регионов. По мнению Плутника, примером эффективности такого подхода является строительство арендного жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» и инжинирингового центра на территории опережающего развития (ТОР) Большой Камень в Приморском крае.

АИЖК финансирует строительство 5,7 тысячи квартир в ТОР общей площадью 283,5 тысячи квадратных метров для сотрудников судостроительного комплекса. Это позволит обеспечить жильем более 14 тысячи человек. Плутник отметил, что АИЖК готово рассмотреть свое участие в подобных проектах и в других регионах Дальнего Востока.

