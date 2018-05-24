Тинькофф Банк откроет в Сочи Центр инновационных разработок

Тинькофф Банк и образовательный фонд «Талант и Успех» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместные проекты в сфере развития инновационных технологий. Об этом сообщает с церемонии подписания документа корреспондент «Ленты.ру».

Стороны договорились об открытии на территории инновационного центра фонда в Сочи будет открыт «Тинькофф Центр Разработки», а также будут созданы новые рабочие места для специалистов в сфере высоких технологий. Эксперты инновационного центра примут участие в тестировании продуктов «Тинькофф».

Кроме того, по условиям соглашения, «Талант и Успех» будет участвовать в образовательных проектах «Тинькофф», а выпускники программ фонда смогут пройти стажировку и получить работу в банке. Партнеры также будут участвовать в научно-исследовательской работе и создании нормативно-правовой базы для продвижения инновационных технологий.

Председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отметил, что организация, как одна из самых высокотехнологичных в России, постоянно нуждается в новых квалифицированных специалистах. «Развитие образования — особенно важное для нас и для меня лично направление. Сотрудничество с известным на всю страну благодаря центру "Сириус" фондом "Талант и Успех" особенно ценно для нас. Реализация совместной программы даст новый импульс не только проектам фонда и банка, но и всей образовательной системе страны», — сказал он.

«Мы будем рады объединить усилия с Тинькофф Банком при организации прикладных исследований, необходимых для создания новых продуктов и технологических процессов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения с участием выпускников Центра "Сириус"», — добавила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В январе 2018 года Тинькофф Банк договорился с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК, нынешнее название Дом.рф), о создании совместной компании, которая займется выдачей и сопровождением ипотечных кредитов на электронной технологической платформе.

В декабре 2017 года, «Тинькофф» объявил о начале работы своего виртуального мобильного оператора «Тинькофф мобайл».