Россияне набрали кредиток и научились не платить банкам проценты

Оживление потребительского кредитования в России привело к резкому росту выдачи кредитных карт — в 2017 году россияне получили в полтора раза больше кредиток, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Бюро кредитных историй.

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Выдача кредитных карт растет последние два года после падения в 2015-м, в 2016 году она увеличилась на 15 процентов, отмечает издание.

Увеличение числа выданных кредиток почти не сказывается на росте портфеля и процентных доходах банков. Все больше клиентов научились использовать кредитки так, чтобы не платить банкам проценты, отметили эксперты.

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Наибольшими темпами выросла выдача карт с максимальным лимитом — от 100 тысяч рублей. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», их было выдано на 70 процентов больше, чем в 2016 году. Карты с лимитом до 20 тысяч показали рост выдачи на 10 процентов, от 20 тысяч до 100 тысяч рублей — на 47 процентов.

В банке «Русский стандарт» спрос на кредитные карты в 2017 году увеличился на 60 процентов. Выдача новых карт в ОТП-банке выросла на 135 процентов. В Тинькофф-банке в прошлом году выдали 2,4 миллиона карт, что на 76 процентов больше, чем в 2016 году.

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