Альфа-Банк увеличил долю по кредитным картам до 8,05 процента

Портфель Альфа-Банка по кредитным картам за год вырос по сравнению с ноябрем 2016 года на 20 процентов и на текущий момент составляет 90,25 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В целом рынок кредитных карт за этот период вырос всего на 11 процентов. Опережающий рост позволил банку нарастить долю рынка по кредитным картам до 8,05 процента и прочно закрепиться в тройке лидеров сегмента.

Рост карточного кредитования связан с реализацией отложенного спроса и восстановлением кредитной активности населения, отметили в банке. В текущем году ситуация существенно улучшилась: ставка рефинансирования была снижена, заемщики сократили долговую нагрузку и готовы снова брать кредиты.

Наибольшей популярностью у клиентов Альфа-Банка пользуются кредитные карты с льготным периодом «100 дней без %». Веским преимуществом, обеспечившим высокий спрос на эти карты, стала уникальная возможность для клиентов снимать по этой карте наличными до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии во всех банкоматах в РФ и за границей. Кроме того, свои плоды принесла и масштабная рекламная кампания на телевидении весной и летом этого года.

По данным Альфа-Банка, средний запрашиваемый лимит по кредитной карте составляет 100 тысяч рублей. Топ-5 категорий по тратам по кредитным картам выглядит следующим образом (в порядке убывания): супермаркеты/продукты питания, магазины одежды/обуви, авиаперевозки, рестораны и АЗС.

«В текущем году мы сфокусировали свои усилия на сегменте кредитных карт, потому что видим его очевидный потенциал и перспективы. В последнее время мы перевели ряд наших партнеров и их клиентов на карточные продукты банка, так как это является наиболее выигрышным вариантом для всех участников и, в первую очередь, для клиента», — отметил руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. Этот шаг, по его словам, привел к укреплению позиций банка на рынке кредитования физических лиц. «В ближайшее время мы планируем вывести на рынок ряд новых карточных продуктов и значительно усилить партнерский канал в целом», – подчеркнул Майкл Тач.