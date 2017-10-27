ВТБ начнет идентифицировать клиентов по селфи

Группа ВТБ в декабре 2017 года внедрит биометрическую аутентификацию клиентов по внешности в офисах розничной сети. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на сообщение группы. Изначально технология будет работать в 20 офисах в московском регионе, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге и Владивостоке.

Схема будет работать следующим образом: при посещении офиса клиент проходит аутентификацию на планшете банка, самостоятельно сделав свое фото. Далее автоматически осуществляется проверка на совпадение биометрических данных клиента с эталонным снимком, который был принят ранее при оформлении электронной подписи клиента для обслуживания в банке.

Материалы по теме Разделен и сломлен Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

Технология предполагает, что при посещении отделений клиенты подписывают только электронные версии документов. Она будет применяться при оформлении кредитов наличными, кредитных карт и депозитов, а также операциях в рамках обслуживания физических лиц.

ВТБ ожидает получить экономический эффект от внедрения проекта в размере 1,8 миллиарда рублей в течение пяти лет.

В конце мая зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что финансовая организация тестирует роботов, которые будут идентифицировать клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких ракурсах.

В марте президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитное учреждение работает над технологией идентификации клиентов по движению губ.