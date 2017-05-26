Сбербанк объявил о тестировании роботов для идентификации клиентов

Сбербанк тестирует роботов, которые будут идентифицировать клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких ракурсах. Об этом, передает Rambler News Service, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

По его словам, это новейшая разработка, подделать ее невозможно. «Пока мы это тестируем, пока мы не применяем это в боевом режиме в кассах», — сказал Кузнецов.

Также зампред правления допустил возможность новых масштабных кибератак. «Мы даже разрабатываем модели подобного рода атак, готовимся по различны направлениям. И чем больше у нас будет тренировок, тем надежнее будет Сбербанк», — сказал он.

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В январе текущего года другой зампред правления кредитной организации Вадим Кулик сообщил о решении уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. В частности, еще в конце 2016 года был запущен робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам.

В июле прошлого года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий.