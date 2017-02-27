Кудрин выступил против введения налогов на роботов

В России преждевременно вводить подоходный налог для занятых на производстве роботов-манипуляторов. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает «Интерфакс»

«Подоходный налог на роботов означал бы налог на технический прогресс. У нас в России сейчас задача обратная — нам нужно ускорять технический прогресс», — сказал Кудрин, отвечая на реплику модератора о том, что недавно создатель Microsoft Билл Гейтс заявил о необходимости введения подоходного налога для роботов.

Материалы по теме Налоговая фаза Насколько справедливо ставить вопрос о повышении НДФЛ

Вместе с тем, он признал необходимость социальной адаптации людей, которые высвобождаются в результате роботизации производства. «В результате роботизации прибыль быстроразвивающихся компаний растет. С нее (этой прибыли — прим. «Ленты.ру») и нужно помогать тем людям, которые высвобождаются», — считает Кудрин.

Тем временем, российские профсоюзы обращают внимание на то, что роботы не будут платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. По словам президента Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, с каждого рабочего места выплачиваются взносы, которые пополняют социальные фонды. «Если работа произведена, а взносы не начисляются, надо сегодня строить заранее другую модель общества, понимать, каким образом возмещать поступления в социальные фонды», — сказал он.

В январе Сбербанк сообщил о решении уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. В частности, робот-юрист был запущен еще в конце 2016 года, он сам составляет исковые заявления по физическим лицам.