Кудрин предрек слабый экономический рост в ближайшие годы

Темпы роста российской экономики останутся низкими на протяжении нескольких лет, несмотря на постепенный выход из рецессии. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший глава Минфина Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время несколько экспертных групп разрабатывают модель новой экономики, которая могла бы расти более высокими темпами — на три или более процента ВВП ежегодно.

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При этом достижение такого экономического роста возможно только при существенном увеличении производительности труда. «В стратегию развития, которую мы разрабатываем, мы закладываем к 2024 году рост на 30 процентов производительности труда, а к 2035-му удвоить», — сказал Кудрин.

Ранее 27 февраля зампред ВЭБ Андрей Клепач заявил, что экономика России в 2017 году может вырасти на 1,2 процента, а инфляция составит 4,5 процента.

По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, заработная плата россиян растет быстрее производительности труда в стране, это создает инфляционные эффекты.