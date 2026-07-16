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18:22, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавший в США комик-иноагент признался России в любви

Уехавший в США комик Данила Поперечный заявил о любви к России
Маргарита Щигарева

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Популярный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в США, признался России в любви. О родине он высказался в видео, опубликованном на YouTube.

По словам комика, он подвергся критике из-за того, что в недавнем интервью рассказал, по каким вещам в России он скучает. «Я не понимаю, как это может кого-то задевать, учитывая, что я жил там, я любил это место и до сих пор люблю», — заявил Поперечный.

Юморист также признался, что его расстраивают растущие недопонимания между эмигрировавшими коллегами и теми, кто остался в стране.

Ранее Поперечный рассказал, что у многих эмигрантов есть нереалистичные представления об Америке. Он заверил, что в США тоже есть свои проблемы.

Перед этим Поперечный заявил, что считает Россию своим домом. Он добавил, что старается следить за тем, что происходит в его родной стране.

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