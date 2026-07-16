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18:14, 16 июля 2026Экономика

Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 17 июля составил 78,32 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: YueStock / Shutterstock / Fotodom  

Банк России повысил курс доллара на 17 июля до 78,3181 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Кроме того, евро подорожал до 89,3296 рубля. Курс юаня составил 11,5139 рубля.

На 16 июля доллар стоил 77,9568 рубля, а евро — 88,9097 рубля.

Во второй половине июня глава ВТБ Андрей Костин назвал вредным укрепление рубля для экономики России. По его словам курс национальной валюты в районе 78-79 рублей за доллар невыгоден в первую очередь отечественным экспортерам. Казна получает меньше поступлений, что в итоге может отразиться на финансировании различных отраслей экономики.

По словам инвестиционного советника Игоря Файнмана, к концу лета курс доллара будет колебаться в пределах 73-80 рублей. Он призвал не рассматривать рубль как надежную тихую гавань. Есть риск, что к концу года может начаться плавное ослабление, когда средний курс составит 80-90 рублей за доллар.

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