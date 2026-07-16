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18:23, 16 июля 2026Спорт

В МОК прокомментировали угрозу лишения финансирования европейскими странами

В МОК заявили, что не изменят позицию по России из-за угроз со стороны европейских стран
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали угрозу лишения финансирования европейскими странами. Об этом сообщает Reuters.

В организации заявили, что не изменят свою позицию по отношению к России. «МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру», — заявили в комитете.

Ранее Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование МОК и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о невозможности принятия подобных мер организацией.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановлен в правах.

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