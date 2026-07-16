Дженнифер Лопес отметила 57-летие с бриллиантами в 500 карат

Дженнифер Лопес отметила 57-летие в украшениях с бриллиантами общим весом в 500 карат

Американская певица Дженнифер Лопес отметила 57-летие в роскошных образах. Подробности публикует Page Six.

Исполнительница сменила за вечер сразу три наряда люксовых брендов. Сначала она появилась на вечеринке в блестящем вечернем платье Zuhair Murad и серьгах ювелирного дома Chopard с бриллиантами и белым жемчугом. Затем знаменитость переоделась в черное корсетное платье Tamara Ralph, дополнив образ бриллиантовым ожерельем, серьгами, кольцом и браслетом той же марки.

Третьим нарядом Лопес оказалось пышное платье белого цвета авторства Stephane Rolland. Стилисты подобрали для певицы серьги Chopard, украшенные рубинами и бриллиантами, и кольцо с бриллиантами огранки «маркиз». По подсчетам журналистов, общий вес бриллиантов всех ювелирных изделий именинницы превысил 500 карат.

Ранее в июле дочь миллиардера Мукеша Амбани Ишу также заметили с сумкой за 152 миллиона рублей и бриллиантами в 100 карат.