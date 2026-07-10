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16:01, 10 июля 2026Ценности

Дочь миллиардера заметили с сумкой за 152 миллиона рублей и бриллиантами в 100 карат

Ишу Амбани заметили с сумкой Hermes за 152 млн рублей и бриллиантами в 100 карат
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Дочь богатейшего человека Индии Мукеша Амбани Иша появилась на публике в роскошном образе. Снимки знаменитости публикует Page Six.

Наследницу миллиардера заметили на показе бренда Rahul Mishra, который проходил в рамках Недели высокой моды в Париже. Бизнесвумен держала в руках сумку Hermes Birkin Sac Bijou, которая, по данным аукционного дома Sotheby’s, стоит более двух миллионов долларов (152 миллиона рублей).

Фото: @andrewmukamal

Отмечается, что микросумка белого цвета вручную инкрустирована 3025 бриллиантами классической огранки общим весом около 111 карат. Изделие входит в коллекцию Haute Bijouterie, которую разрабатывал дизайнер Пьер Харди.

Амбани также надела ювелирные изделия авторства Lorraine Schwartz весом более 100 карат. Гостья предпочла колье из бриллиантовой нити с подвеской в виде крупного бриллианта огранки «кушон». Образ дополнили серьги-пусеты с грушевидными бриллиантами и кольцо с 7-каратным бриллиантом овальной огранки.

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