Bank of America открыл три отделения без персонала

Bank of America за последний месяц открыл три отделения, в которых нет персонала, сообщает Reuters.

Клиенты могут оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту в автоматическом режиме. Таким образом банк оптимизирует расходы. Тем не менее помощь сотрудников иногда требуется. В этом случае работники других отделений консультируют клиентов по видеосвязи.

Материалы по теме Разделен и сломлен Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

Как сообщила агентству представитель финансовой организации Энн Пейс, размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Денвере (штат Колорадо), составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом.

Ранее один из основателей банка Дин Атанасиа заявил, что в 2018 году кредитная организации планирует открыть 50-60 новых отделений. В то же время банк также намерен закрыть часть филиалов на некоторых рынках. По данным Reuters, в прошлом году Bank of America ​открыл 31 новое отделение.

В январе Сбербанк заявил о решении уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. В частности, робот-юрист был запущен еще в конце 2016 года, он сам составляет исковые заявления по физическим лицам.

Одновременно бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, вошедший в набсовет Сбербанка в 2016 году, заявил, что банки проиграют соревнование с финтехами (компаниями, использующими новые технологии в сфере мобильных платежей, перевода денег и кредитования), если не изменятся и не внедрят передовые технологии. Он предсказал исчезновение банков в их нынешнем виде.