В Сбербанке назвали условие выживания банковского сектора

Банки проиграют соревнование с финтехами (компаниями, использующими новые технологии в сфере мобильных платежей, перевода денег и кредитования), если не изменятся. Такое мнение, как передает Rambler News Service, высказал бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, вошедший в набсовет Сбербанка в 2016 году.

«Если банки не изменятся, они исчезнут. То есть они не только проиграют, они исчезнут», — сказал Ахо. По его словам, кредитные организации должны выйти на рынки потребительских услуг и провести технологическую трансформацию своих процессов.

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«Банки должны переместиться на потребительские рынки, которые будут меняться из-за диджитализации [перевод информации в цифровую форму]. И мы это видим на примере интернет-магазинов и их роста в последнее время. Но это только первый шаг», — сказал топ-менеджер. По его мнению, кредитным организациям следует более масштабно выходить на потребительские рынки.

«Если вы посмотрите поглубже в историю, вы увидите, что большинство изменений в обществе были связаны с технологиями. Поведение в эре digital тоже будет другим. Вот что банковскому сектору следует понять», — подчеркнул он.

Ахо отметил, что руководство Сбербанка осознает, что банковский сектор не может оставаться прежним. «Финансы будут выглядеть иначе. Нужно гораздо больше интегрироваться в распределение товаров и услуг. Очень важно то, что банк анализирует свое окружение с открытыми глазами и открытым разумом», — сказал он.

В начале сентября 2016 года президент Сбербанка Герман Греф в ходе Восточного экономического форума заявил, что через три-пять лет традиционная банковская система будет полностью сломлена. По его словам, тенденцией последнего времени является так называемая «шэринговая» экономика, или экономика по требованию — on demand. Греф считает, что она сломает очень многие привычные сферы и отрасли.