Российские банки запустят идентификацию клиентов по селфи

Российские банки собираются внедрить идентификацию клиентов по селфи. Об этом во вторник, 25 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ 24, СМП-банка и Росбанка. Бинбанк, Ситибанк и «Ак Барс» также рассматривают возможность запуска подобной системы.

По словам банкиров, нововведение позволит проводить удаленную проверку граждан при любых операциях — от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами. Клиентам разрешат отправить по электронной почте селфи и фотографию паспорта, что позволит им не приезжать в отделение.

Эксперты по кибербезопасности сообщили газете, что использование снимков, полученных с недорогих смартфонов или улучшенных с помощью редакторов изображений, чревато проблемами при проверках клиентов. Они не исключают, что мошенники смогут подобрать фотографии с похожими лицами.

10 июля в одном из офисов Сбербанк установил банкомат с технологией распознавания лиц.

В конце мая зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что финансовая организация тестирует роботов, которые будут идентифицировать клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких ракурсах.

В марте президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитное учреждение работает над технологией идентификации клиентов по движению губ.