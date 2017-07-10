Сбербанк установил первый банкомат с распознаванием лиц

В офисе Сбербанка по адресу Кутузовский проспект, 32 установлен банкомат с технологией распознавания лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«После создания биометрического шаблона устройство позволяет выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты», — отметили в кредитной организации. Банкомат также предоставляет клиентам услугу видеоконсультирования.

Пилотный проект будет проводиться до конца 2017 года. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании устройств самообслуживания с функцией идентификации по лицу.

Кроме того, к концу июля Сбербанк введет в эксплуатацию две тысячи устройств самообслуживания с бесконтактной технологией NFC. Они будут доступны для клиентов — держателей карт Сбербанка. По бесконтактным картам доступны все операции, кроме смены пин-кода. К сентябрю эти возможности распространятся на держателей карт других банков.

26 мая зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что финансовая организация тестирует роботов, которые будут идентифицировать клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких ракурсах.

В марте президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитное учреждение работает над технологией идентификации клиентов по движению губ.