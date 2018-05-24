В Тинькофф Банке рассказал о конкуренции с IT-гигантами

Будущая конкурентоспособность на финансовом рынке в условиях цифровизации зависит от создания глобальных экосистем, объединяющих большой спектр услуг в едином пользовательском интерфейсе. Об этом заявил председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы уже залезли в две области — мы продаем много авиа и жд-билетов через нашу платформу, развиваем сервис путешествий, интересный контент для пользователей, инвестиционные продукты, лайфстайл-продуктв, персональные подсказки — помощь, которая улучшает жизнь наших клиентов», — сказал он. Все услуги, включая финансовые и мобильную связь, по словам Хьюза,представлены в едином интерфейсе.

«Создание такой экосистемы — сейчас единственный способ в будущем конкурировать с IT-гигантами», — считает топ-менеджер.

В декабре 2017 года, «Тинькофф» объявил о начале работы своего виртуального мобильного оператора «Тинькофф мобайл». Оператор был создан для тех, кто активно пользуется мобильной связью и мобильным интернетом дома и за границей, и для тех, кому важна не только цена базового пакета услуг, но и качество обслуживания и пользовательский опыт.