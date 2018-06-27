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Тиньков вложит до 20 миллионов долларов в покупку GDR TCS Group Holding

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TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, получила от основателя и контролирующего акционера группы Олега Тинькова уведомление о планах увеличить свою долю участия в ней. Об этом говорится в сообщении группы.

Олег Тиньков планирует выкупить GDR Группы на сумму до 20 миллионов долларов. По данным на 25 июня 2018 года, Олег Тиньков уже приобрел 439 921 GDR группы на сумму 9,2 миллиона долларов.

Также в июне группа получила уведомление о сделках по выкупу GDR, совершенных еще одним лицом, исполняющим управленческие функции (PDMR), — Анатолием Макешиным, заместителем председателя правления, директором платежных систем Тинькофф Банка.

В сообщении отмечается, что эти действия «подтверждают уверенность контролирующего акционера и руководства группы в стабильно положительной динамике ее показателей и дальнейшем росте новых направлений деятельности, запущенных в рамках развития финансовой экосистемы Tinkoff.ru».

«С рентабельностью капитала выше 68 процентов мы уже являемся одним из самых прибыльных банков в мире. При этом я уверен, что акционерная стоимость бизнеса продолжит расти, и что благодаря нашим усилиям Группа сможет войти в число наиболее успешных игроков на мировом рынке финтех-услуг. Именно поэтому я принял решение увеличить свою долю в бизнесе и рад, что мои коллеги из числа руководства компании последовали моему примеру», — заявил Олег Тиньков. Группа проинформирует рынок о результатах будущих сделок в установленном порядке.

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