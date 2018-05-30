TCS Group Олега Тинькова резко нарастила прибыль

TCS Group, принадлежащая Олегу Тинькову, в течение первого квартала текущего года увеличила чистую прибыль на 70 процентов, до 5,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«В первом квартале мы показали высокую чистую прибыль в размере 5,7 миллиарда рублей за счет 44-процентного роста чистого процентного дохода в годовом сопоставлении. Мы также добились существенного роста комиссионного дохода, который составил 113 процентов по сравнению с первым кварталом 2017 года, что свидетельствует о положительной динамике новых направлений деятельности, таких как платформа Тинькофф Бизнес для малого и среднего бизнеса и Тинькофф Ипотека. Рентабельность капитала на уровне 68,5 процента за первый квартал 2018 года подтверждает статус Тинькофф Банка как одного из самых прибыльных банков в России и в мире», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Тинькофф-банка» Оливера Хьюза.

Топ-менеджер также отметил, что группа продолжает развивать не связанные с кредитованием направления деятельности. В частности, интеграцию партнерских продуктов и услуг, таких как Booking.com и «Афиша-Рестораны», в мобильное приложение и платформу Tinkoff.ru.

«После получения в марте лицензии ЦБ РФ на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг мы также продолжаем развитие сервиса Тинькофф Инвестиции и расширение ассортимента инвестиционных продуктов», — добавил Хьюз.

Тинькофф Банк в первом квартале 2018 года нарастил совокупные активы на четверть, до 265,8 миллиарда рублей.

Общий объем кредитного портфеля вырос почти на 6 процентов и составил 176,4 миллиарда рублей.

Сообщается также, что совет директоров TCS Group одобрил вторую в этом году выплату промежуточных дивидендов за первый квартал — 0,24 доллара за одну акцию или глобальную депозитарную расписку (ГДР). Всего на выплату будет направлено 43,8 миллиона долларов.

TCS Group Holding — холдинговая компания, объединяющая компания Тинькофф Банк, Тинькофф-мобайл (виртуальный оператор связи) и Тинькофф Страхование.