Корабли Северного флота ушли в поход на восток Арктики

Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота покинул главную базу флота в Североморске в Баренцевом море и отправился в восточные районы Арктики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«В составе отряда большой противолодочный корабль "Вице- адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", ледокол "Илья Муромец", танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-143», — рассказали в армии.

Как отметили на флоте, основной целью похода является обеспечение безопасности судоходства в Арктическом регионе. В пути моряки отработают поисково-спасательные мероприятия и оказание помощи условным судам, потерпевшим бедствие в высоких широтах: на борту флагманского корабля размещены два вертолета Ка-27 и авиационная группа, занимающаяся обеспечением полетов.

Арктические походы Северного флота проходят на регулярной основе, начиная с 2012 года. В этом году поход пройдет в седьмой раз. Маршрут проложен по Северному морскому пути, большая часть которого сейчас свободна ото льда.

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