Путин сообщил о тревожной тенденции в Арктике

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума сообщил о потеплении в арктической зоне. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 апреля.

«По нашим данным, Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, а Россия — в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир. (...) Это, конечно, тревожная тенденция», — сказал Путин.

Также в ходе мероприятия глава государства анонсировал принятие стратегии развития Арктики до 2035 года. По его словам, стратегия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Президент поручил правительству подготовить законопроект о преференциях для бизнесменов, которые инвестируют в этот регион.

Впервые форум «Арктика — территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона.

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