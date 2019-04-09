Жителей якутской части Арктики освободят от уплаты налогов

Жителей арктических территорий Республики Саха (Якутия) освободят от уплаты региональных налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

По словам Николаева, зарегистрированные в арктической зоне жители Якутии не будут платить земельный налог, налог на транспорт и налог на имущество физических лиц. Это связано с сокращением населения якутской части Арктики. Глава региона отметил, что за последние восемь лет оно сократилось на восемь процентов.

Николаев добавил, что эти деньги начнут возмещать из бюджета региона. «Сумма, на самом деле, не очень значительная для нашего бюджета, но для каждого конкретного человека, который живет в Арктике, это очень важно», — отметил он.

Заявление было сделано на V Международном арктическом форум «Арктика — территория диалога», который состоится 9-10 апреля в Санкт-Петербурге. Он является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал развитие Арктики важной задачей. В своем обращении президент пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.

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