Власти помогут молодежи сделать карьеру в Арктике

Российские власти готовы помогать молодежи строить карьеру в Арктике, заявил глава Росмолодежи Андрей Платонов на полях Международного арктического форума. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает «Федерал Пресс».

«Мы готовы помогать материально, другое дело, что нам нужны интересные проекты. Интересуют при этом не столько научные: ими занимаются и вузы, и работающие в Арктике компании, сколько те, что направлены на индивидуальное развитие молодежи», — отметил руководитель ведомства в ходе пленарного заседания «Арктика объединяет молодежь: возможность для самореализации и карьерного роста».

Он добавил, что форум дает молодежи возможность заявить о себе и своих проектах. «В зале есть люди, которые благодаря выступлениям на прежних форумах получили стажировки в крупных компаниях», — сказал чиновник.

Ранее в апреле сообщалось, что президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоится 9-10 апреля в Санкт-Петербурге, назвал развитие региона важной задачей.

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